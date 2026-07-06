Эксперт Щетинин предостерег подростков до 18 лет от участия в сложных речных сплавах

Группа туристов пропала во время сплава по рекам в Магаданской области, сообщили в МЧС. Что известно о путешественниках и как правильно подготовиться к такому экстремальному отдыху, разбиралась Москва 24.

Река непредсказуемости

Фото: MAX/"МЧС Магаданской области"

Специалисты ведут поиск туристической группы из пяти местных жителей, которые пропали во время сплава по рекам Иганджа и Армань в Магаданской области, сообщили в региональном управлении МЧС.





ГУ МЧС по Магаданской области В настоящее время спасатели прибыли к месту проведения работ и приступили к обследованию территории, где, предположительно, могут находиться участники сплава.

Как отметил начальник ЦУКС Главного управления МЧС по региону Дмитрий Андреев, пропавшая группа связывалась с представителями ведомства по спутниковому телефону два дня назад, 3 июля. Тогда туристы сообщили, что остановились на привал. На тот момент до финиша им требовалось пройти по воде около 100 километров.

Говоря о возможных причинах невыхода на связь, директор магаданской туристической компании Артур Федоров предположил в разговоре с РИА Новости, что путешественники могли ошибиться во временных расчетах или повредить лодку.

"В группе как минимум два опытных человека, которых я хорошо знаю. Но и река, по которой они сплавляются, непростая. Сейчас уровень воды в реке поднялся. Несет коряги. Могли пробить одну из лодок, а ремкомплект закончился, к примеру. Или же они просто не рассчитали сроки завершения маршрута и задержались в процессе", – пояснил Федоров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону подтвердили в разговоре с ТАСС, что туристы имеют опыт сплава по рекам. Кроме того, несовершеннолетних при них не было.

В конце июня 2026 года в Красноярском крае также пропали двое туристов во время сплава по реке Агул. Спасатели нашли лодки и разбросанные вещи, но путешественников не обнаружили. Специалисты предположили, что судно пострадавших могло перевернуться из-за сильного течения и заторов из бревен.

Спастись при ЧС

По словам многократного чемпиона СССР по водному туризму, заслуженного путешественника России Александра Новикова, нередко основной проблемой чрезвычайных ситуаций во время сплавов становится именно неподготовленность туристов.

"Поэтому перед выходом важно учитывать несколько моментов. Во-первых, необходимо обзавестись качественным снаряжением для конкретного сплава. Базовые вещи, которые точно нужно приобрести, – спасательный жилет и шлем. Полный список присылает инструктор. Во-вторых, важно рассчитать питание пропорционально количеству дней. Например, сейчас часто с собой берут сублимированную еду, но обычно рационом занимается специальный человек в группе", – отметил он.

Помимо этого, туристы перед сплавами по рекам должны регистрироваться и предоставлять последовательное описание своего пути от точки старта до финиша.

(за 10 дней перед походом. – Прим. ред.) . Важно помнить, что во время сплава связь с большой землей можно настроить даже в отдаленных районах, но в таких, как та же Магаданская область, ее может и не быть из-за отсутствия вышек.

Александр Новиков многократный чемпион СССР по водному туризму, заслуженный путешественник России Сделать это можно на сайте МЧС России. Важно помнить, что во время сплава связь с большой землей можно настроить даже в отдаленных районах, но в таких, как та же Магаданская область, ее может и не быть из-за отсутствия вышек.

Крайне важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута, предупредил эксперт.

"Если же человек оказался один после экстренной ситуации, у него должна быть связь. Поэтому группы обычно берут с собой спутниковые телефоны, аккумуляторы для подзарядки. Если турист понимает, что не способен связаться со спасателями, ему нужно начать двигаться вниз по течению реки – она выведет к населенным пунктам. Еще есть шанс, что человек придет к одной из остановок по ходу маршрута или же его нагонит другая группа. При этом важно знать: уходить в тайгу ни в коем случае нельзя – там можно заблудиться", – предупредил Новиков.

Он также напомнил, что сплавляться нужно только с легальными гидами, которые имеют лицензию. Информацию о них можно посмотреть в Реестре инструкторов-проводников (находится на сайте Минэкономразвития РФ).

В свою очередь, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в разговоре с Москвой 24 добавил, что перед началом маршрута стоит получить консультацию: были ли дожди, каково состояние снега на высокогорье и какая реальная категория сложности реки, поскольку она способна меняться из-за погоды.

Например,"1" после дождей иногда достигает "3" или "5", к чему группа может быть не готова. Поэтому каждому туристу в обязательном порядке нужно пройти обучение и иметь специализированные спасательные жилеты. Также группа должна владеть способами оказания помощи и проведения спасательных операций, отработать действия в аварийной ситуации, отметил эксперт.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России При сплаве по горной холодной реке нужен гидрокостюм. Он позволяет находиться в холодной воде до нескольких часов, что важно при перевороте лодки. Если это произошло, существует специальное упражнение "оверкиль", когда спортсмены выстраиваются в воде и стараются перевернуть судно в рабочее положение. Если же турист выпал из него, нужно постараться максимально быстро добраться до ближайшего берега, зацепиться за что-то, чтобы избежать самосплава.

Также перед походом обязателен медицинский осмотр. У участников активности не должно быть серьезных проблем со здоровьем: с сосудами, сердцем, легкими, важно не иметь хронических заболеваний, стенокардии, поскольку такой экстремальный спорт предполагает повышенную нагрузку на организм из-за выброса адреналина, указал Щетинин.

Детям до 18 лет вообще не стоит сплавляться по сложным маршрутам. В остальных случаях все должно проходить на учебной базе под присмотром тренеров и с четким контролем, заключил Щетинин.