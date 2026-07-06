В Туве возбуждено дело после нападения на дом многодетной семьи

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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Туве после нападения на дом многодетной семьи, который местные жители приняли за предполагаемое место нахождения пропавших девочек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Тыва.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июля в Кызыле. По предварительным данным, группа неизвестных забросала камнями частный дом на улице Колхозной. В результате были повреждены оконные стекла, внутри находились малолетние дети.

Отдельно в СУ СК по региону сообщили о возбуждении второго уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, двое неизвестных нанесли удары сотруднику полиции, прибывшему на место происшествия.

Поводом послужила пропажа двух девочек 12 и 13 лет в Кызыле вечером 1 июля. Они ушли из дома и не вернулись, хотя раньше никогда не исчезали. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что школьницы направлялись в сторону дамбы и набережной Енисея. Позже рядом с берегом нашли телефоны девочек, а затем волонтеры обнаружили в воде тапку одной из пропавших примерно в 22 километрах от Кызыла.

Министр внутренних дел региона допустил, что школьницы могли утонуть, но следствие отрабатывает и другие версии. По факту пропажи возбуждено уголовное дело, поиски продолжаются на воде, земле и с воздуха.