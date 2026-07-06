Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

День архитектора отметят в павильоне "Макет Москвы" 7 июля, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Посетители смогут не только познакомиться с известными архитектурными объектами, но и узнать, какие идеи стоят за их созданием и как они влияют на качество городской среды", – сообщил он.

По словам Овчинского, мероприятие позволит гостям взглянуть на Москву с новой стороны и узнать связь между ее прошлым, настоящим и будущим. Например, в павильоне расскажут о пути Москвы от небольшой крепости до одного из крупнейших мегаполисов мира. Здесь же гости узнают больше про основные архитектурные стили, а также поймут, как исторические события повлияли на городское пространство.

Экскурсии "Архитектура Москвы" пройдут в 12:10, 15:10 и 17:10, а сразу после них посетителям покажут короткий фильм "Главные архитекторы Москвы". Следом в 12:40, 15:40 и 17:40 состоится интерактивная викторина. Принять участие в ней можно в приложении "Макет Москвы" или на сайте проекта. Победителей ждут сувениры.

В 18:00 будет лекция "Новейшая архитектура Москвы", которую проведет программный директор A-House Варвара Корнеева. На этом мероприятии можно будет узнать больше о самых значимых архитектурных проектах, появившихся в городе с 2000 по 2026 годы. Кроме того, посетители узнают об архитекторах, чьи идеи формируют уже современный облик Москвы.

Светотехнические шоу на макете столицы будут проходить каждые 30 минут с 11:00 до 19:30, за исключением времени проведения экскурсий. Узнать расписание и время работы "Макета Москвы" можно на сайте проекта.

Ранее москвичам и гостям города рассказывали, что до октября жителей и гостей столицы ждут бесплатные экскурсии, посвященные архитектурному развитию города. Экскурсионные маршруты охватят разные районы Москвы и познакомят с основными архитектурными объектами, новыми подходами к развитию городской среды и проектами последних лет.

Программа рассчитана как на москвичей, так и на всех, кому интересны архитектура и урбанистика. Для участия необходимо зарегистрироваться в соцсетях департамента градостроительной политики.

