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06 июля, 15:10

Происшествия

ВСУ атаковали здание колледжа в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В городе Молочанске Токмакского муниципального округа БПЛА ударил по зданию Многопрофильного колледжа. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Глава региона сообщил, что повреждения получил фасад здания, также выбиты стекла. На место происшествия прибыли экстренные службы.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза повторных атак сохраняется", – написал он в МАХ.

Ранее шесть человек пострадали и были доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести после атаки ВСУ на Запорожскую область. Состояние пациентов оценивалось как стабильное.

Кроме того, в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Крым погибла жительница Керчи, еще два человека пострадали. Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования родным погибшей, пообещал поддержку пострадавшим и призвал жителей ориентироваться только на официальные источники информации.

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