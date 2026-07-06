Бригады Мосводостока приступили к дежурству из-за дождя в столице

Фото: МАХ/"ГУП "Мосводосток"

Специалисты и техника ГУП "Мосводосток" приступили к дежурству на улицах столицы из-за дождя. Соответствующую информацию пресс-служба предприятия опубликовала в мессенджере MAX.

Сотрудники предприятия проверяют элементы водосточной инфраструктуры и очищают поверхности водоприемных колодцев от возможного мусора, который может помешать отводу дождевой воды. Низинные места и участки около остановок городского транспорта находятся под особым контролем.

Дождь с грозой и порывистым ветром, порывы которого составляют до 15 метров в секунду, обрушился на Москву. Такие погодные условия сохранятся до вечера.

В связи с непогодой горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.