06 июля, 16:17Общество
Бригады Мосводостока приступили к дежурству из-за дождя в столице
Фото: МАХ/"ГУП "Мосводосток"
Специалисты и техника ГУП "Мосводосток" приступили к дежурству на улицах столицы из-за дождя. Соответствующую информацию пресс-служба предприятия опубликовала в мессенджере MAX.
Сотрудники предприятия проверяют элементы водосточной инфраструктуры и очищают поверхности водоприемных колодцев от возможного мусора, который может помешать отводу дождевой воды. Низинные места и участки около остановок городского транспорта находятся под особым контролем.
Дождь с грозой и порывистым ветром, порывы которого составляют до 15 метров в секунду, обрушился на Москву. Такие погодные условия сохранятся до вечера.
В связи с непогодой горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Дожди накроют Москву во второй половине дня 6 июля