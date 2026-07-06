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06 июля, 16:27

Происшествия

Суд запретил определенные действия организатору сплава в Приангарье после пропажи людей

Фото: МАХ/"Следком38"

Суд избрал запрет определенных действий индивидуальному предпринимателю, который организовал сплав в Иркутской области, где пропал 4-летний ребенок и двое взрослых мужчин. Об этом ТАСС заявили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 3 сентября", – указали в пресс-службе.

Как рассказали в областной прокуратуре, мальчик снял спасательный жилет и, оставшись без присмотра, оказался в реке. Ему на помощь поплыли мужчины в возрасте 40 и 45 лет, их местонахождение устанавливается. Всего в группу туристов – участников сплава входили 172 человека, в том числе дети-инвалиды, добавили в региональном следственном управлении СК России.

Инцидент произошел 3 июля, когда зарегистрированная туристическая группа сплавлялась по реке Иркут в Шелеховском районе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Позднее организатора сплава задержали. Выяснилось, что он оказывал туристические услуги на надувных лодках.

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