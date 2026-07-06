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06 июля, 18:01

Политика

Трамп высмеял Мелони перед саммитом НАТО

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони в преддверии саммита НАТО. Соответствующая запись появилась на странице Трампа в соцсети Truth Social.

На фото с саммита "Большой семерки", которое опубликовал американский президент, запечатлена Мелони, восторженно смотрящая на него. Подпись к снимку гласит "Нужен ограничительный приказ", что является отсылкой к судебному инструменту, который запрещает нарушителю приближаться к другому человеку на близкое расстояние и любые попытки контакта.

Это стало продолжением скандала между США и Италией после того, как американский лидер нелестно высказался в адрес итальянского премьера. Трамп рассказывал, что Мелони якобы умоляла его сфотографироваться с ним в ходе саммита G7. Сама премьер называла слова Трампа выдумкой.

Это повлекло за собой отмену ряда дипломатических встреч. Например, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США. Позже Трамп рассказывал, что Мелони не сможет восстановить дружеские связи с США ради повышения своих рейтингов, обращая внимание на якобы падение популярности итальянского премьера.

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