Трамп высмеял Мелони перед саммитом НАТО

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони в преддверии саммита НАТО. Соответствующая запись появилась на странице Трампа в соцсети Truth Social.

На фото с саммита "Большой семерки", которое опубликовал американский президент, запечатлена Мелони, восторженно смотрящая на него. Подпись к снимку гласит "Нужен ограничительный приказ", что является отсылкой к судебному инструменту, который запрещает нарушителю приближаться к другому человеку на близкое расстояние и любые попытки контакта.



Это стало продолжением скандала между США и Италией после того, как американский лидер нелестно высказался в адрес итальянского премьера. Трамп рассказывал, что Мелони якобы умоляла его сфотографироваться с ним в ходе саммита G7. Сама премьер называла слова Трампа выдумкой.

Это повлекло за собой отмену ряда дипломатических встреч. Например, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США. Позже Трамп рассказывал, что Мелони не сможет восстановить дружеские связи с США ради повышения своих рейтингов, обращая внимание на якобы падение популярности итальянского премьера.

