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11 июня, 18:59

Политика

Мелони отреагировала на слова о "ношении наколенников в знак подчинения" США

Фото: ТАСС/Sipa USA/marco iacobucci IPA

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони жестко ответила на комментарий оппозиционного депутата Франческо Сильвестри, который во время парламентских дебатов обвинил ее в чрезмерной лояльности президенту США Дональду Трампу и премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Инцидент произошел во время обсуждения подготовки к саммиту Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Сильвестри заявил, что Мелони обещала "выпрямить спину" в отношениях с зарубежными лидерами, однако, по его словам, вместо этого "надела наколенники, чтобы было удобнее". После этой реплики часть парламентариев раскритиковала депутата за неподобающие и сексистские высказывания.

В ответном выступлении Мелони заявила, что подобные нападки свидетельствуют о неспособности оппонентов смириться с ее политическим успехом.

"Вы не можете принять, что есть человек, который, ни разу не надев наколенники, добился своего положения без посторонней помощи, без фаворитизма и без каких-либо обходных путей", – подчеркнула премьер-министр.

Она также добавила, что критиков раздражает тот факт, что первой женщиной на посту главы правительства Италии стала представительница правых сил. Завершив речь, Мелони села на место под аплодисменты коллег.

Ранее Трампа освистали во время третьего матча финальной серии плей-офф НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс". Американский лидер пришел на игру как гость владельца "Никс" Джеймса Долана. Когда его показали на видеоэкране во время исполнения гимна, по арене раздались насмешки и свист. Трамп провел в кадре чуть более 8 секунд и все это время приветствовал публику с улыбкой.

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