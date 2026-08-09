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09 августа, 22:03

Политика

В Госдуме предложили увеличить отпуск для многодетных до 45 дней

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, увеличение отпуска для многодетных будет справедливым признанием того объема труда, который они несут каждый день.

Он уточнил, что рабочий день многодетного родителя редко похож на рабочий день в обычном понимании. Когда в семье трое или больше детей, большая часть свободного времени уходит на поездки в школу и на кружки, а также решение множества других вопросов, сказал Новичков.

Ранее думский депутат Татьяна Буцкая обратилась к главе Минтранса РФ Андрею Никитину с предложением вывести финансирование транспортных льгот для детей из многодетных семей на федеральный уровень. Она уточнила, что в половине российских субъектов для таких детей предусмотрен бесплатный проезд на общественном транспорте, однако в других регионах такой льготы нет.

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