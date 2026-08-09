В России могут ввести федеральную льготу на проезд для детей из многодетных семей

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Председатель "Совета матерей", депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась к министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением вывести финансирование транспортных льгот для детей из многодетных семей на федеральный уровень. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение.

В письме "Совет матерей" просит рассмотреть возможность такого шага, чтобы обеспечить равный доступ к этой мере поддержки во всех регионах. Сейчас вопросы транспортных льгот регулируются преимущественно субъектами РФ, из-за чего условия сильно различаются.

Как отмечается в обращении, в одном регионе школьник из многодетной семьи может бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, а в другом – получать лишь частичную компенсацию стоимости проездного.

По словам Буцкой, в половине субъектов России для таких детей предусмотрен бесплатный проезд на городском общественном транспорте, однако в других регионах подобная льгота отсутствует.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с инициативой сделать все государственные услуги и сервисы бесплатными для многодетных семей. По словам парламентария, льготы должны распространяться на парковки, школы, детские сады, высшее образование, проезд по платным трассам и другие направления.

