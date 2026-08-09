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09 августа, 19:25

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра столицы, на месте падения фрагментов работают экстренные службы.

С начала суток на подлете к городу сбиты уже восемь БПЛА. Первые три аппарата были ликвидированы около 03:30, еще три – около 18:50.

На фоне угрозы аэропорт Внуково принимает и выпускает самолеты по согласованию с уполномоченными органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

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