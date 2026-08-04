Профессор ВШЭ Абанкина объяснила, почему набравшим максимум на ЕГЭ сложно поступить в вуз

Набравшие максимум баллов по итогам ЕГЭ абитуриенты не могут поступить на бюджетные места в вузы, поскольку их занимают победители и призеры олимпиад, утверждают в соцсетях. Справедлив ли такой подход и как урегулировать спор между талантливой молодежью, разбиралась Москва 24.

Олимпиадники против стобалльников

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Сети возник спор за поступление на бюджетные места в университете. Некоторые абитуриенты, которые набрали очень высокие баллы по итогам ЕГЭ, утверждают, что не сумели попасть в желаемый вуз. Якобы всему виной победители и призеры олимпиад.

Например, один из абитуриентов рассказал в соцсетях, что набрал 310 баллов по 3 предметам, но все равно не может рассчитывать на бесплатное обучение. При этом у его конкурентов из числа олимпиадников и близко не было подобных результатов на экзаменах.





выпускник школы Мне было очень тяжело смотреть на эти списки на "Госуслугах", когда олимпиадник, у которого 160 баллов, вытесняет тебя с бюджета буквально. Ну я не знаю, что сказать. Я все равно сейчас не понимаю, а что от меня требуется?

При этом в Сети утверждают, что мест лишаются даже те, кто сдал на ЕГЭ четыре предмета на максимальные 100 баллов.

Анализируя ситуацию, ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с "Российской газетой" отметил, что в 2026 году 57% абитуриентов было зачислено в вуз на приоритетной основе.

"И снова больше всего победителей и призеров ВсОШ (Всероссийской олимпиады школьников. – Прим. ред.) – 143 человека", – отметил он.

Однако годом ранее таких ребят было еще больше – 151, что стало абсолютным рекордом, уточнил Торкунов.

Учитывая ситуацию в других вузах, ректор предположил, что было бы целесообразно подумать о введении для олимпиадников специальных квот. По его мнению, количество мест для победителей и призеров должно составлять 10–15%.

В то же время ряд телеграм-каналов утверждают, что сделать абитуриента олимпиадником могут даже за деньги. Якобы существуют компании, которые предлагают пройти онлайн-этапы за школьников либо поделиться готовыми ответами. Ценник на подобные услуги доходит до 300 тысяч рублей, рассказали в Сети.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что на 2026 год в российских образовательных учреждениях было выделено примерно 1,5 миллиона бюджетных мест: около 880 тысяч по программам среднего профессионального образования и более 620 тысяч в высшем.

В то же время на фоне жесткого конкурса в отечественные вузы спрос на китайские и европейские университеты вырос среди россиян на 20%. Ради шанса попасть туда абитуриенты проходят через визовые процедуры и подтверждение документов, а также усиленно учат иностранные языки.

Единичные случаи?

Фото: Агентство "Москва"

По мнению члена комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольги Пилипенко, спорные ситуации при поступлении талантливых детей можно урегулировать.

"Первое: надо более серьезно подойти к перечню олимпиад, которые засчитываются в качестве приоритетных при поступлении в вузы. Этот вопрос поднимался и в прошлом году, но тогда решили пока ничего не трогать, потому что абитуриенты были уже ориентированы на поступление по определенным правилам. Второе – это сроки действия сертификата победителя или призера и соответствие олимпиады той специальности, по которой поступают", – отметила депутат в разговоре с Москвой 24.

Однако Пилипенко подчеркнула, что случаи непоступления молодежи с высокими баллами в вуз единичные.





Ольга Пилипенко член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олимпиадникам рады все университеты, но их сотрудники понимают, что такие абитуриенты могут выиграть по одному предмету, по определенному профилю. И это совсем не означает, что те, кто набрал 300 баллов и имеет еще 10 дополнительных за различные активности, станут учиться хуже. Конечно, абитуриентам с высокими баллами должны быть предоставлены все возможности для поступления. В целом необходима система более ранней профориентации и более серьезного отбора, в том числе и олимпиадников.

В то же время депутат призвала продумать, как стимулировать олимпиадников и высокобалльников, которые остаются учиться в своих регионах. Это станет дополнительными мерами поддержки, подчеркнула парламентарий.

Отдельная квота?

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В свою очередь, профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с Москвой 24 отметила, что олимпиадники хоть и имеют приоритетное право поступления, но у таких студентов тоже не минимальные результаты ЕГЭ. Им нужно набрать 75 баллов, что является достаточно высоким показателем, обратила внимание эксперт.

Нельзя сказать, что стобалльники вообще не могут поступить на бюджетные места, однако зачислиться на отдельные программы в самые престижные университеты действительно может быть труднее, согласилась Абанкина. Тем более что участников и победителей олимпиад год от года становится больше.

К тому же вузы активно работают со школьниками, вовлекают их в олимпиадное движение, а результаты засчитываются, например, с девятого класса. Поэтому конкуренция между поступающими очень серьезная, отметила эксперт.

"Вузы заинтересованы в олимпиадниках, потому что это хорошо подготовленные, мотивированные ребята, умеющие нестандартно мыслить и предлагать методы для решения нетипичных задач. Поэтому я не сторонник какого-либо квотирования", – подчеркнула специалист.





Ирина Абанкина профессор Института образования НИУ ВШЭ Считаю, что олимпиадникам должен быть выдан индивидуальный грант – наше бюджетное законодательство это позволяет, – чтобы за свою победу они не занимали место, а получали финансовые средства и учились за счет этого в том вузе, в котором хотят. А бюджетные места нужно распределять по ЕГЭ. Это справедливо и позволяет не создавать нездоровую конкуренцию. То есть олимпиадников нужно пускать отдельным потоком со своим финансированием.

Эксперт добавила, что вопрос квот для таких абитуриентов обсуждался давно, но вузы, в первую очередь технические, выступили против этого. Аргументом оказалось предположение, что новая мера может отбить у учеников мотивацию к участию в олимпиадах.

"Но такие конкурсы не только расширяют знание предмета, но и развивают умение мыслить, побеждать, работать в команде. Ребята ориентированы очень осознанно на свою будущую профессию", – подчеркнула эксперт.

В свою очередь квоты создадут угрозу того, что из-за баллов ЕГЭ по предметам с шаблонными задачами люди будут поступать туда, где точно пройдут по конкурсу. То есть появится риск сократить группу мотивированных, хорошо подготовленных, нестандартно мыслящих ребят вместо того, чтобы ее наращивать, заключила Абанкина.

