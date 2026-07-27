В Рособрнадзоре исключили возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Единый государственный экзамен в 2027 году пройдет в обычном порядке, отмены аттестации не планируется. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Конечно, ЕГЭ-2027 состоится", – приводит слова Музаева РИА Новости.

Глава ведомства также отметил, что о любых серьезных изменениях в формате ЕГЭ школьников предупреждают заблаговременно. Это делается, чтобы нынешние девятиклассники знали, какие испытания их ждут через два года.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что ЕГЭ необходимо совершенствовать, сохраняя и развивая сильные стороны системы и поэтапно устраняя слабые.

По словам политика, экзамен серьезно изменил ситуацию с доступностью высшего образования в стране – система дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз.