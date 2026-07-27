Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 09:29

Общество

В Рособрнадзоре исключили возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Единый государственный экзамен в 2027 году пройдет в обычном порядке, отмены аттестации не планируется. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Конечно, ЕГЭ-2027 состоится", – приводит слова Музаева РИА Новости.

Глава ведомства также отметил, что о любых серьезных изменениях в формате ЕГЭ школьников предупреждают заблаговременно. Это делается, чтобы нынешние девятиклассники знали, какие испытания их ждут через два года.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что ЕГЭ необходимо совершенствовать, сохраняя и развивая сильные стороны системы и поэтапно устраняя слабые.

По словам политика, экзамен серьезно изменил ситуацию с доступностью высшего образования в стране – система дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз.

Читайте также


образованиеобщество

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика