27 июля, 09:29Общество
В Рособрнадзоре исключили возможность отмены ЕГЭ в 2027 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Единый государственный экзамен в 2027 году пройдет в обычном порядке, отмены аттестации не планируется. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Конечно, ЕГЭ-2027 состоится", – приводит слова Музаева РИА Новости.
Глава ведомства также отметил, что о любых серьезных изменениях в формате ЕГЭ школьников предупреждают заблаговременно. Это делается, чтобы нынешние девятиклассники знали, какие испытания их ждут через два года.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что ЕГЭ необходимо совершенствовать, сохраняя и развивая сильные стороны системы и поэтапно устраняя слабые.
По словам политика, экзамен серьезно изменил ситуацию с доступностью высшего образования в стране – система дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз.