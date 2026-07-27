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27 июля, 17:00

В мире

Меган Маркл попросила не называть ее герцогиней на кулинарном шоу

Фото: ТАСС/ANP/ЕРА/Koen van Weel

Супруга принца Гарри Меган Маркл во время съемок австралийского кулинарного шоу MasterChef попросила ведущую обращаться к ней без титула. Об этом сообщает Daily Mail.

В эпизоде программы ведущая По Линг Йеоу, представляя герцогиню Сассекскую в качестве судьи, спросила, можно ли называть ее герцогиней. На это Меган ответила: "О, называйте меня просто Меган".

Этот момент произошел на фоне сообщений о том, что супруга принца Гарри была "раздражена" использованием словосочетания "королевская семья" в проморолике. Ее команда специально просила не употреблять в рекламе шоу титулы и слово "королевский".

Съемки проходили в апреле во время тура Меган по Австралии. Она рассказала, что ее дети обожают брюссельскую капусту, а сама герцогиня предпочитает готовить на гриле и использовать много пряностей.

В конце эпизода Меган получила звонок от принца Гарри по FaceTime. Он пошутил, не помешал ли чему-то важному.

Ранее стало известно, что кулинарное шоу супруги принца "С любовью, Меган" стало номинантом на премию "Эмми" в категории "Выдающаяся программа о стиле жизни". Это также подтвердила сама Маркл в социальных сетях.

При этом ранее Netflix отказал герцогине Сассекской в продлении шоу на третий сезон. Однако праздничный спецвыпуск оказался в мировом топ-10.

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