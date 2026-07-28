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Общество

Москва возглавила рейтинг городов РФ по числу абитуриентов в 2026 году

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами в рейтинге городов по количеству абитуриентов, подавших заявления в вузы в рамках приемной кампании 2026 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки России.

В московские вузы поступают 511 тысяч абитуриентов, в петербургские – 212 тысяч, а в казанские – 90 тысяч. В топ-10 городов также попали Екатеринбург (82 тысячи), Новосибирск (64 тысячи), Ростов-на-Дону (53 тысячи), Нижний Новгород (50 тысяч), Уфа (45 тысяч), Краснодар (45 тысяч) и Томск (40 тысяч).

Почти 94% абитуриентов (около 1,3 миллиона человек) подали заявления в высшие учебные заведения через портал "Госуслуги". По данным Минцифры, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 77%.

Минобрнауки РФ планирует завершить плавный переход вузов на новую модель образования до 2030 года. В пилотный проект входят 17 университетов. Новая система высшего образования предполагает отмену форматов "бакалавр" и "магистр". Вместо них в учебных заведениях появится базовое и специализированное высшее образование.

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