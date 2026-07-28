Россельхознадзор ограничил ввоз мясной продукции белорусского производителя

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Россельхознадзор с 28 июля вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории России мясной продукции белорусского производителя ООО "Велес-Мит". Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Причиной стали повторные нарушения норм и требований России, а также технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В службе уточнили, что ограничения распространяются на все виды мясной продукции предприятия.

Как отметили в службе, сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в Россию двух партий свиного шпика общим объемом 43,6 тонны. Груз следовал транзитом от "Велес-Мита" в адрес казахского предприятия по поддельному ветеринарному сертификату.

"Предварительная проверка ввезенной продукции вызвала у сотрудников службы сомнения в происхождении сырья, из которого выработан товар", – отметили в ведомстве.

По данным белорусской ветеринарной системы Россельхознадзор установил, что сырье поступало на предприятие предположительно из других стран Европы.

Кроме того, в ходе лабораторных исследований в ряде продуктов указанной компании выявили нарушения по показателям качества и безопасности. В продукции обнаружили остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также несоответствия по микробиологическим показателям – листерии и бактерии группы кишечной палочки, подчеркнули в службе.

Тогда Россельхознадзор обратился в департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии с просьбой с 28 июля приостановить ветеринарную сертификацию продуктов, выработанных ООО "Велес-Мит", для поставок в Россию и другие страны ЕАЭС. Мера будет действовать до проведения проверки по выявленным нарушениям.

Ранее Россельхознадзор обнаружил несоответствия нормам ЕАЭС в продукции животноводства ряда зарубежных компаний. В частности, в индийской буйволятине специалисты нашли остатки антибиотика – окситетрациклина. А в пищевом говяжьем желатине из Китая были найдены бактерии группы кишечной палочки.