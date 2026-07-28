Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 12:02

Общество
Главная / Новости /

Baza: молодожены стали банкротиться из-за неокупаемости свадьбы "конвертами" гостей

Молодожены в России начали банкротиться из-за неокупаемости свадьбы "конвертами" гостей

Фото: depositphotos/melis82​

Российские молодожены стали чаще банкротиться из-за того, что подаренные гостями "конверты" не покрывают расходов на свадьбу. Об этом сообщила Baza.

В частности, пары не могут расплатиться с долгами. Один такой случай произошел в Тюменской области.

Мужчина решил сыграть свадьбу на широкую ногу, надеясь, что подарки друзей покроют все расходы. Для этого он набрал несколько кредитов, а затем, чтобы гасить старые займы, брал новые. В день свадьбы, подсчитав полученные деньги, жених обнаружил, что сумма даже близко не перекрывает долги.

В итоге мужчина не смог выплачивать кредиты, по некоторым он ни разу не внес платежи. Общая задолженность составила 850 тысяч рублей. Когда стало невозможно сводить концы с концами, он решил объявить себя банкротом.

Один из банков выступил против этой процедуры, настаивая на недобросовестности заемщика. Однако суд встал на сторону мужчины, учтя его сложную жизненную ситуацию: жена имеет инвалидность, и он содержит всю семью.

В рамках банкротства удалось реализовать имущество и покрыть лишь 421 тысячу рублей. Оставшаяся часть долга осталась непогашенной.

Ранее в Москве состоялась свадьба роботов-гуманоидов – офисного работника и блогера Роберта и балерины Матильды. Она прошла в библиотеке имени А. С. Пушкина.

Жених во время церемонии пообещал быть для возлюбленной опорой и надежным партнером "во всех алгоритмах жизни". Невеста поклялась быть источником вдохновения и оберегать их отношения "в каждом цикле времени".

Читайте также


общество

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика