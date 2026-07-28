Baza: молодожены стали банкротиться из-за неокупаемости свадьбы "конвертами" гостей

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Российские молодожены стали чаще банкротиться из-за того, что подаренные гостями "конверты" не покрывают расходов на свадьбу. Об этом сообщила Baza.

В частности, пары не могут расплатиться с долгами. Один такой случай произошел в Тюменской области.

Мужчина решил сыграть свадьбу на широкую ногу, надеясь, что подарки друзей покроют все расходы. Для этого он набрал несколько кредитов, а затем, чтобы гасить старые займы, брал новые. В день свадьбы, подсчитав полученные деньги, жених обнаружил, что сумма даже близко не перекрывает долги.

В итоге мужчина не смог выплачивать кредиты, по некоторым он ни разу не внес платежи. Общая задолженность составила 850 тысяч рублей. Когда стало невозможно сводить концы с концами, он решил объявить себя банкротом.

Один из банков выступил против этой процедуры, настаивая на недобросовестности заемщика. Однако суд встал на сторону мужчины, учтя его сложную жизненную ситуацию: жена имеет инвалидность, и он содержит всю семью.

В рамках банкротства удалось реализовать имущество и покрыть лишь 421 тысячу рублей. Оставшаяся часть долга осталась непогашенной.

Ранее в Москве состоялась свадьба роботов-гуманоидов – офисного работника и блогера Роберта и балерины Матильды. Она прошла в библиотеке имени А. С. Пушкина.

Жених во время церемонии пообещал быть для возлюбленной опорой и надежным партнером "во всех алгоритмах жизни". Невеста поклялась быть источником вдохновения и оберегать их отношения "в каждом цикле времени".