Mash: тайная свадьба Shaman и Мизулиной обошлась в 8 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Тайная свадьба певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в ресторане "Большой" на Петровке могла обойтись в 8 миллионов рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Журналисты выяснили, что в общую сумму расходов вошли затраты на аренду площадки (6 миллионов рублей), сервисный сбор (600 тысяч рублей) и расходы на декор, цветы и оплату труда персонала.

На торжество было приглашено около 30 человек. Было решено не устраивать масштабных шоу, фотозон и сцены, но зал украсили множеством пионов. Гости разместились за двумя длинными столами.

Во время мероприятия всем присутствующим предлагали блюда из основного меню и элитный алкоголь. Единственным приглашенным артистом стал Григорий Лепс, который выступил без масштабной шоу-программы. Организация праздника отличалась высоким уровнем конфиденциальности: окна ресторана были плотно зашторены.

В День любви, семьи и верности Дронов опубликовал видео, на котором танцует с Мизулиной под свою песню "Ты моя". По данным СМИ, оно было снято на праздновании их свадьбы 13 июня.

Однако сам артист опровергал сведения о проведении торжественного мероприятия. По его словам, речь шла об обычном ужине в кругу родственников, а его присутствие Лепса объясняется их дружбой.

