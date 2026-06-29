Shaman рассказал, почему возникают слухи вокруг его отношений с Мизулиной

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" рассказал, что слухи вокруг его отношений с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной появляются из-за повышенного внимания к их личной жизни и отсутствия регулярных публичных комментариев.

Shaman считает, что счастье любит тишину. Но признал, что издержки профессии не дают ему и Мизулиной насладиться тишиной в полном объеме. Он сравнил их отношения с песней "От людей на деревне не спрятаться".

"Поэтому любые попытки сохранить интимность отношений еще больше рождали бы сплетни, слухи и кривотолки", – подчеркнул певец.

Он также рассказал о решении с супругой открыто говорить о ключевых моментах личной жизни. Это позволит не оставлять пространства для домыслов. Контролируемая публичность даст возможность избежать распространения фейков. Также Shaman сказал, что с начала текущего года от их пары не было никаких громких заявлений, из-за чего возникли сплетни о ссоре и разводе.

На пресс-конференции артист разъяснил, почему не стал откладывать развод с бывшей супругой, совпавший с Годом семьи в России. По его словам, это решение было обусловлено личными мотивами, которые не зависели от общественной ситуации. Он подчеркнул, что если бы отложил развод, то поступил бы нечестно и выглядел бы как "бездушный патриот".

"Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты. В личной жизни важны люди", – подчеркнул певец.

Он напомнил, что начал отношения с Мизулиной в конце декабря 2024 года и в итоге женился на ней, то есть создал новую семью фактически в Год семьи.

В марте 2025 года, во время концерта "Ты моя", Shaman и Мизулина официально объявили о своих отношениях. Певец пригласил возлюбленную на сцену и вручил ей букет цветов.

В ноябре они вместе отправились в Донецкую Народную Республику, чтобы поздравить жителей с Днем народного единства. Также они посетили Военно-мемориальный комплекс, храм Петра и Февронии и лицей № 5. После этого они отправились в ЗАГС, где и поженились.

