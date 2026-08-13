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13 августа, 20:34

Политика

Счета поэтессы Полозковой заблокированы в России из-за долга

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/bolshe_nikogda (Вера Полозкова признанана иноагентом в РФ)

Налоговая служба России заблокировала счета уехавшей из страны поэтессы Веры Полозковой (признана иноагентом в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Из документов следует, что 30 марта налоговая вынесла три постановления о блокировке операций по счетам Полозковой. Решение принято в связи с взысканием задолженности, размер которой превышает 58,5 тысячи рублей.

Полозкова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2013 года. Основной вид деятельности – радиовещание, а дополнительный – исполнительские искусства. Поэтесса также является участницей форума "СловоНово" (внесен в реестр иноагентов в РФ).

В июне 2023 года Полозкову хотели проверить на предмет нарушения статей Уголовного кодекса РФ, в том числе на предмет призывов к осуществлению терактов из-за ее слов о спецоперации и ситуации в Донбассе. Также поэтессу заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дискредитации ВС РФ.

В том же году руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов предложил запретить продавать книги поэтессы из-за ее интервью журналисту Михаилу Козыреву (признан в РФ иноагентом). В нем она прокомментировала теракт, в котором был ранен член Центрального штаба "Народного фронта", писатель Захар Прилепин.

Козырев спросил у Полозковой, открыла ли та шампанское после подрыва машины с Прилепиным. Поэтесса ответила, что исполнители теракта "недотянули до шампанского", поэтому она позволила себе "максимум пивко".

В 2026 году МВД РФ объявило в розыск поэтессу. Из соцсетей Полозковой следует, что она проживает на Кипре.

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