Поэтессу Полозкову призвали признать иноагентом после ее слов о Прилепине

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Поэтессу Веру Полозкову призвали внести в перечь иноагентов и проверить ее слова на предмет нарушения статей российского Уголовного кодекса. Соответствующее предложение глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил генпрокурору Игорю Краснову, сообщает Life.ru.

Мужчину возмутило интервью Полозковой, в котором она рассказывает, как отреагировала на подрыв машины Захара Прилепина. Кроме того, поводом для проверки послужили слова поэтессы о спецоперации и конфликте в Донбассе. По словам Бородина, заявления Полозковой подпадают под статью "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Вместе с этим он призвал проверить девушку на предмет спонсирования Вооруженных сил Украины и дискредитации ВС РФ.

Речь идет об интервью журналисту телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаилу Козыреву (признан в РФ иноагентом). Он спросил у Полозковой, открыла ли та шампанское после подрыва машины с Прилепиным. В ответ поэтесса отметила, что исполнители теракта "недотянули до шампанского", поэтому она позволила себе "максимум пивко".

Об аналогичных претензиях к словам Полозковой ранее заявила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская. Она также попросила генпрокурора проверить поэтессу на предмет оправдания терроризма.