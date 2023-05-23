Нижегородский губернатор заявил, что врачи пока не дают прогнозов по выписке Прилепина

Фото: телеграм-канал "Захар Прилепин"

Врачи пока не делают никаких прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина. О его состоянии рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются", – передает ТАСС его слова.

Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван 6 мая. На пассажирском месте был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

Прилепин получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая. Затем специалистам пришлось осуществлять еще два оперативных вмешательства.

Позднее Никитин заявил, что Прилепин "держится как настоящий боец". По словам губернатора, врачи надеются, что писателю больше не потребуются операции.

20 мая пресс-служба Прилепина сообщила, что его состояние позволяет приступить к первому этапу реабилитации.

