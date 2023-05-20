Представители Прилепина сообщили, что писатель приступит к реабилитации в ближайшее время

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Состояние сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина позволяет приступить к первому этапу реабилитации в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу писателя.

"После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации", – указано в уведомлении.

Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван 6 мая. На пассажирском месте был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

Прилепин получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая. Затем специалистам пришлось осуществлять еще два оперативных вмешательства. Перед третьей операцией состояние писателя оценивалось как стабильное.

Накануне глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Прилепин "держится как настоящий боец". По словам губернатора, врачи надеются, что писателю больше не потребуются операции.