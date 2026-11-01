В Донецке повреждены частный дом и автобус в результате атаки ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Донецке в результате атаки беспилотника ВСУ повреждены частный дом и городской автобус, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

"В Куйбышевском районе повреждено остекление частного домостроения", – отметил он.

В Киевском районе, по словам Кулемзина, поврежден автобус городского маршрута номер 2. Кроме того, частично остались без электроснабжения Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы Донецка.

По информации филиала "Донецкэнерго" акционерного общества "Юго-Западная ЭСК" (АО "Юго-Западная ЭСК"), подачу электричества потребителям восстанавливают.

"Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", – написал Кулемзин.

Он также сообщал, что более 14 тысяч абонентов города остались без электроснабжения из-за отключения 57 трансформаторных подстанций.

Ранее украинский FPV-дрон атаковал сельхозтехнику в Белгородской области, в селе Бессоновка. В результате погиб мирный житель. При атаках противника в Белгородском округе повреждена квартира в многоквартирном доме. В Шебекинском округе повреждения получили коммерческий объект, два частных и два многоквартирных дома.

