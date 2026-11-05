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05 ноября, 16:57

Спорт

В Португалии проведут торжественную церемонию в честь Роналду

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

В честь нападающего Криштиану Роналду, завершившего выступления за национальную сборную, Федерация футбола Португалии проведет торжественную церемонию. Об этом сообщается на сайте организации.

"Наша федерация не намерена оставить этот уход без должных почестей", – говорится в заявлении.

В федерации добавили, что организуют и проведут мероприятие, которое должно достойно отметить выдающуюся карьеру Роналду.

Роналду объявил о завершении выступлений за национальную команду Португалии 5 ноября. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил, что гордость за возможность носить футболку сборной останется с ним навсегда.

Футболист отметил, что его путь в национальной команде начался в августе 2003 года и изменил его жизнь. По словам Роналду, он всегда старался добиваться большего и отдавал сборной все силы. Главным воспоминанием для него останется исполнение национального гимна перед матчами.

При этом ранее между футболистом и руководством сборной произошел конфликт. Сначала спортсмен самовольно покинул тренировочный лагерь команды перед матчем Лиги наций с Данией. Он объяснил это тем, что главный тренер Жорже Жезуш дважды нарушил обещания относительно его роли в составе.

В ответ Португальская футбольная федерация начала дисциплинарное разбирательство и временно отстранила форварда. Согласно принятому решению, Роналду дисквалифицировали на 30 дней и оштрафовали на 255 евро.

По данным СМИ, Роналду воспринял санкции как предательство, отказался от разговоров о возвращении в сборную и начал склоняться к завершению международной карьеры.

Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

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