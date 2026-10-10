Португальская федерация временно отстранила Роналду от матчей за сборную

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Португальский нападающий Криштиану Роналду временно отстранен от выступлений за сборную Португалии по футболу. Об этом сообщает газета A Bola со ссылкой на Португальскую футбольную федерацию.

Решение принято в связи с началом дисциплинарного разбирательства в отношении игрока. Поводом стал его самовольный отъезд с тренировочного сбора национальной команды.

Роналду покинул расположение сборной в середине сбора. По его словам, причиной стали два нарушенных обещания со стороны главного тренера команды Жорже Жезуша. Футболист принял участие в стартовом матче нового сезона Лиги наций против Уэльса (1:0), после чего остался в запасе на игру с норвежцами (2:1).

Как отметил сам игрок, изначально он не должен был выходить на поле в той встрече, однако тренер попросил его быть готовым сыграть 30 минут и отправил разминаться, но в итоге так и оставил на скамейке запасных.

Согласно дисциплинарному регламенту федерации, за самовольный отъезд из расположения сборной игроку грозит отстранение от матчей за национальную команду на срок от 1 до 6 месяцев, а также штраф в размере от 500 до 1 тысячи евро. При этом Роналду не планирует завершать выступления за сборную.

