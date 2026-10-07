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07 октября, 14:31

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Cabine Desportiva: тренер сборной Португалии Жезуш ответил на заявление Роналду

Тренер сборной Португалии Жезуш ответил на заявление Роналду

Фото: ТАСС/AP Photo

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявил, что после прочтения публикации Криштиану Роналду продолжит выполнять свои обязанности, как и прежде. Его слова приводит Cabine Desportiva.

"Я прочитал заявление и, как делаю это каждый день, отправлюсь в федерацию работать, думать о команде и португальской сборной. Больше мне нечего сказать", – сказал специалист.

Роналду ранее публично объяснил свой уход из расположения сборной и затронул отношения с Жезушем. По словам футболиста, тренер обещал выпустить его в матче Лиги наций против Норвегии, но не сделал этого. Роналду также заявил, что специалист не раскрыл на пресс-конференции причины данного решения и не принес извинений.

Роналду 41 год. За карьеру в сборной он стал чемпионом Европы и дважды выиграл Лигу наций, а на клубном уровне пять раз становился победителем Лиги чемпионов. Форвард владеет рекордами по количеству голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

Всего Роналду забил 979 голов, из которых 146 пришлись на матчи за сборную, а 833 – на клубную карьеру.

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