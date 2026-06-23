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23 июня, 20:41

Спорт

Роналду стал первым футболистом, кто забил в шести чемпионатах мира

Фото: ТАСС/AP/Ashley Landis

Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду забил гол в матче с командой Узбекистана во время мундиаля. Таким образом, он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира.

Роналду отправил мяч в ворота соперников на шестой минуте игры, после этого счет стал 1:0 в пользу португальцев. До этого момента по данному показателю спортсмен делил первое место с аргентинцем Лионелем Месси.

Также 41-летний Роналду стал вторым футболистом, кому больше 40 лет и кто смог отличиться в матче ЧМ голом. Первенство пока что принадлежит камерунцу Роже Милла. На ЧМ-1994, когда ему было 42 года, он забил мяч в ворота российской команды. Тогда игра закончилась со счетом 1:6 в пользу Камеруна.

Ранее Месси установил бомбардирский рекорд в истории ЧМ по футболу. Он забил гол в игре против команды Австрии и 17-й гол на мировых первенствах. Таким образом, в рейтинге лучших бомбардиров аргентинец обошел экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе.

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