Футболист Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил бомбардирский рекорд в истории чемпионата мира по футболу.

В матче второго тура группового этапа турнира против команды Австрии Месси забил гол, который стал 17-м на мировых первенствах. В списке лучших бомбардиров он обошел бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, который с 16 голами был лидером этого рейтинга с 2014 года.

Кроме того, Месси стал первым футболистом в истории, который принял участие в шести чемпионатах мира по футболу.

Ранее спортсмен рассказал, что расплакался после первого гола на ЧМ-2026. По его словам, слезы были вызваны трудными днями перед матчем первого тура группового этапа. Спортсмен поблагодарил товарищей по команде и тренерский штаб, которые, уточнил он, всегда были рядом и придавали сил.