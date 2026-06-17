17 июня, 06:56Спорт
Месси вышел на первое место по числу голов на ЧМ по футболу
Фото: AP Photo/Ed Zurga
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Алжира и благодаря этому вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ.
Матч между Аргентиной и Алжиром прошел в Канзас-Сити в США, он завершился со счетом 3:0. Месси забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах встречи.
Теперь на счету аргентинца 16 голов в мировых первенствах. С таким показателем он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ, разделяя его с немецким футболистом Мирославом Клозе, у которого также 16 голов.
Помимо этого, Месси стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести чемпионатах мира.
Ранее сборная Франции обыграла команду из Сенегала в матче группового этапа ЧМ. Матч завершился со счетом 3:1. В составе французов двумя голами отличился нападающий Килиан Мбаппе.
Благодаря своему дублю он обогнал Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции по футболу с 14 голами.
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