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Спорт

Сборная Франции обыграла команду Сенегала на ЧМ по футболу

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Сборная Франции обыграла команду из Сенегала в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе "Метлайф" в США.

Матч завершился со счетом 3:1. В составе французов голами отличились нападающий Килиан Мбаппе (66 и 90+6 минуты) и полузащитник Брэдли Барколя (82). Со стороны Сенегала гол забил защитник Ибраима Мбайе (90+5).

Таким образом, французская сборная набирает 3 очка и занимает первое место в таблице группы I. В этой же группе выступают команды Норвегии и Ирака.

Благодаря двум голам Мбаппе обогнал Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции по футболу – на его счету теперь 14 голов на турнирах.

Он также делит третье место среди всех мировых игроков по количеству забитых мячей на чемпионатах мира по футболу, догнав по этому показателю немца Герда Мюллера. Выше в этом списке находятся только бразилец Роналдо (15 голов) и немец Мирослав Клозе (16).

Ранее сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американской Атланте и завершилась со счетом 0:0.

Данная игра стала первой для Кабо-Верде встречей на мировых первенствах. Команды выступают в группе Н, по итогам матча они набрали по одному очку. Также в этом квартете представлены команды Уругвая и Саудовской Аравии.

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