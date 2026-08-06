06 августа, 06:20Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Внуково
Фото: depositphotos/Feverpitch
Московские аэропорты Домодедово и Внуково вернулись к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве объявили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения вводилист на фоне отражения атаки дронов на Москву. Как сообщил Сергей Собянин, всего было сбито 6 украинских БПЛА.
На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб города. Данные о пострадавших или разрушениях не поступали.
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