Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Внуково

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Московские аэропорты Домодедово и Внуково вернулись к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве объявили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения вводилист на фоне отражения атаки дронов на Москву. Как сообщил Сергей Собянин, всего было сбито 6 украинских БПЛА.

На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб города. Данные о пострадавших или разрушениях не поступали.



