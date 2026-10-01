Мотосезон официально завершился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Мотосезон 2026 года официально завершился в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в MAX.

Там отметили, что пришедшая в столичный регион холодная погода повышает риск ДТП, поэтому мотоциклистов призывают воздержаться от поездок в этом году и дождаться следующего сезона.

Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, по поручению Сергея Собянина в столице продолжают повышать безопасность дорожного движения.

"Наши сотрудники дежурят на дорогах столицы круглосуточно, оперативно реагируют на заявки экстренных служб и помогают устранять последствия аварий", – дополнил заммэра.

Благодаря этим мерам исключаются заторы и снижаются риски новых аварий.

Ранее более 20 тысяч мотоциклистов приняли участие в заезде по Садовому кольцу в рамках 15-го Московского мотофестиваля. Колонну возглавили представители 35 мотоклубов и сообществ.

Праздник развернулся на проспекте Академика Сахарова. Для гостей на большой сцене выступили артисты Мот и IOWA. В программе также были трюки на мотородео, кольцевая гонка "Флэт-трек" и огненное шоу.