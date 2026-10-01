Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 10:35

Транспорт

Мотосезон официально завершился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Мотосезон 2026 года официально завершился в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в MAX.

Там отметили, что пришедшая в столичный регион холодная погода повышает риск ДТП, поэтому мотоциклистов призывают воздержаться от поездок в этом году и дождаться следующего сезона.

Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, по поручению Сергея Собянина в столице продолжают повышать безопасность дорожного движения.

"Наши сотрудники дежурят на дорогах столицы круглосуточно, оперативно реагируют на заявки экстренных служб и помогают устранять последствия аварий", – дополнил заммэра.

Благодаря этим мерам исключаются заторы и снижаются риски новых аварий.

Ранее более 20 тысяч мотоциклистов приняли участие в заезде по Садовому кольцу в рамках 15-го Московского мотофестиваля. Колонну возглавили представители 35 мотоклубов и сообществ.

Праздник развернулся на проспекте Академика Сахарова. Для гостей на большой сцене выступили артисты Мот и IOWA. В программе также были трюки на мотородео, кольцевая гонка "Флэт-трек" и огненное шоу.

Мотосезон в Москве завершится заездом по Садовому кольцу

Читайте также


транспортгород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика