People: Джим Керри тайно женился на 34-летней художнице

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Американский актер Джим Керри тайно женился на 34-летней художнице Мин Ха. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на People.

Как отмечает издание, торжество состоялось спустя семь месяцев после церемонии премии "Сезар" во Франции. Тогда 64-летний актер в речи на французском языке назвал Мин Ха своей спутницей.

Согласно данным СМИ, Керри и Мин Ха состоят в отношениях несколько лет. Впервые вместе их заметили на благотворительном комедийном шоу в Лос-Анджелесе в 2022 году.

Для актера это третий брак. До этого он был женат на Мелиссе Уомер, брак распался в 1995 году. Через год Керри женился на актрисе Лорен Холли, но спустя десять месяцев пара развелась. От первого брака у актера есть 39-летняя дочь Джейн Эрин, которая работает в сфере шоу-бизнеса.

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