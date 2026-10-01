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01 октября, 10:25

Происшествия

Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Одинцове

Фото: телеграм-канал Baza

Газовый баллон взорвался в жилом доме в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В квартире на 19-м этаже 22-этажного жилого дома (произошел взрыв. – Прим. ред.)", – уточнил собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате случившегося нет. Судя по кадрам с места происшествия, которые распространяются в Сети, взрывная волна выбила балконные ограждения. Также рухнула часть стены. Повреждения получили стоявшие возле дома машины.

Ранее пять человек, в том числе двое детей, получили травмы из-за вспышки газа в деревне Поедуги в Пермском крае. В МЧС уточнили, что на открытой территории произошла вспышка газа из 120-литрового баллона, который был снят с автомобиля. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

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