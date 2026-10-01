В Москве стартует проект "Лига юного олимпиадника" для учеников 3–6-х классов

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве для учеников 3–6-х классов запускают проект по математике и естественным наукам "Лига юного олимпиадника", рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что математика и точные науки играют ключевую роль в формировании ума, логики и гибкости мышления, а также помогают в развитии аналитических навыков и тренировке памяти.

"Чем раньше ребенок пробует себя в этих дисциплинах, тем раньше можно заметить его способности и поддержать интерес", – подчеркнула Ракова.

Более чем в 40 школах начнут работу специальные кружки, которые помогут развивать потенциал учеников с младшей школы. В интерактивном формате участники будут регулярно решать задачи, проводить практические опыты, слушать лекции, посещать экскурсии и научные фестивали. Возможностью смогут воспользоваться почти 10 тысяч ребят.

Участвовать можно после прохождения диагностики. Первая диагностика запланирована с 5 октября по 13 ноября в "Московской электронной школе" (МЭШ). Для не прошедших отбор есть возможность повторного тестирования с обновленными заданиями – одна попытка в 1,5 месяца. Победители и призеры прошлого сезона олимпиады "Готов к жизни в умном городе!" попадают в проект без отборочных испытаний.

Участников математического направления ждут классические и нестандартные задачи, стратегические игры с головоломками и творческими заданиями, а также турниры в формате командных квизов и эстафет. В рамках естественно-научного направления школьники прослушают лекции и выполнят задания по окружающему миру, биологии, географии и астрономии. Для ребят также проведут научные фестивали, сезонные тематические праздники и экскурсии в музеях.

За выполнение заданий участники обоих направлений будут получать баллы, которые можно обменять на призы – толстовки, футболки и игрушки.

Школьники 5–6-х классов, показавшие высокие результаты, получат возможность участвовать в бесплатных летних тематических сменах Центра педагогического мастерства (ЦПМ). В ходе смен ребята будут осваивать решение задач высокого уровня сложности, в том числе в игровом формате. Продолжить подготовку к олимпиадам участники смогут в резерве сборных – там в течение учебного года для них организуют семинары, выездные интенсивы и онлайн-курсы.

Ранее сообщалось, что во всех московских школах для учеников 5–6-х классов введут обязательный курс по искусственному интеллекту. Школьников будут учить не только использовать возможности ИИ в учебе, но и критически оценивать полученную с его помощью информацию. Помимо этого, с нового учебного года для московских десятиклассников стартует курс "Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта".

