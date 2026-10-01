Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 09:38

Общество

В Москве стартует проект "Лига юного олимпиадника" для учеников 3–6-х классов

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве для учеников 3–6-х классов запускают проект по математике и естественным наукам "Лига юного олимпиадника", рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что математика и точные науки играют ключевую роль в формировании ума, логики и гибкости мышления, а также помогают в развитии аналитических навыков и тренировке памяти.

"Чем раньше ребенок пробует себя в этих дисциплинах, тем раньше можно заметить его способности и поддержать интерес", – подчеркнула Ракова.

Более чем в 40 школах начнут работу специальные кружки, которые помогут развивать потенциал учеников с младшей школы. В интерактивном формате участники будут регулярно решать задачи, проводить практические опыты, слушать лекции, посещать экскурсии и научные фестивали. Возможностью смогут воспользоваться почти 10 тысяч ребят.

Участвовать можно после прохождения диагностики. Первая диагностика запланирована с 5 октября по 13 ноября в "Московской электронной школе" (МЭШ). Для не прошедших отбор есть возможность повторного тестирования с обновленными заданиями – одна попытка в 1,5 месяца. Победители и призеры прошлого сезона олимпиады "Готов к жизни в умном городе!" попадают в проект без отборочных испытаний.

Участников математического направления ждут классические и нестандартные задачи, стратегические игры с головоломками и творческими заданиями, а также турниры в формате командных квизов и эстафет. В рамках естественно-научного направления школьники прослушают лекции и выполнят задания по окружающему миру, биологии, географии и астрономии. Для ребят также проведут научные фестивали, сезонные тематические праздники и экскурсии в музеях.

За выполнение заданий участники обоих направлений будут получать баллы, которые можно обменять на призы – толстовки, футболки и игрушки.

Школьники 5–6-х классов, показавшие высокие результаты, получат возможность участвовать в бесплатных летних тематических сменах Центра педагогического мастерства (ЦПМ). В ходе смен ребята будут осваивать решение задач высокого уровня сложности, в том числе в игровом формате. Продолжить подготовку к олимпиадам участники смогут в резерве сборных – там в течение учебного года для них организуют семинары, выездные интенсивы и онлайн-курсы.

Ранее сообщалось, что во всех московских школах для учеников 5–6-х классов введут обязательный курс по искусственному интеллекту. Школьников будут учить не только использовать возможности ИИ в учебе, но и критически оценивать полученную с его помощью информацию. Помимо этого, с нового учебного года для московских десятиклассников стартует курс "Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта".

Читайте также


образованиеобществогород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика