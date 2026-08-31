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31 августа, 10:41

Общество

Программу профориентации в московских школах расширили на восьмиклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московские школы расширили программу профориентации, к которой теперь будут подключать учеников восьмых классов. Первый этап для них начнется во втором полугодии, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Одной из площадок проекта стал центр "Профессии будущего". Здесь школьники знакомятся с востребованными специальностями во время интерактивных экскурсий и с помощью современных технологий. В том числе они могут посетить 5D-кинотеатр и с использованием виртуальной реальности попробовать себя в разных профессиях.

После знакомства со специальностями ученики проходят профориентационное тестирование. Его результаты они разбирают на индивидуальных встречах с карьерными наставниками, которые помогают определить подходящие направления и составить персональную модель профессионального развития.

Еще одно направление программы – знакомство с московскими колледжами и практическая проба профессий. Школьники могут посетить мастерские и лаборатории 48 колледжей, пообщаться с их представителями и попробовать выполнить профессиональные задачи самостоятельно.

Кроме того, участники программы отправляются на экскурсии в профильные городские предприятия. Сейчас к проекту присоединились более 500 работодателей – партнеров колледжей, которые принимают школьников на своих площадках.

Между тем в столице уже активно ведется работа по профориентации школьников. К примеру, ранее свыше 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов посетили экскурсии и учебные дни на площадках более 260 компаний, больниц и редакций.

Старшеклассники инженерных классов знакомились с предприятиями авиакосмической отрасли и технопарками, медицинских – с работой врачей в больницах и на скорой, ИТ-классов – с разработчиками в "Сбере" и "Яндексе", медиаклассов – с журналистами и операторами в СМИ и кинопарке "Москино".

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