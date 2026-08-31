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31 августа, 11:12

Политика

Путин пожелал экс-президенту Армении Кочаряну стойкости перед лицом испытаний

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин отправил телеграмму бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну в связи с ситуацией, с которой столкнулись политик и его семья. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Искренне желаю доброго здоровья и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сталкиваетесь вы и члены вашей семьи", – говорится в послании.

Путин также отметил вклад Кочаряна в укрепление союзнических и дружественных отношений между Россией и Арменией.

Кочаряна задержали 25 августа, после чего в его квартире провели обыски. Позднее Антикоррупционный комитет предъявил бывшему президенту обвинения в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Суд отправил его под стражу на два месяца.

Кроме того, 26 августа суд арестовал на два месяца сына бывшего президента Седрака Кочаряна. Также прокуратура Армении возбудила уголовные дела против руководителей связанных с семьей Кочаряна компаний по статье о неуплате налогов.

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