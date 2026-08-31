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31 августа, 09:46

Город

Семь помещений свободного назначения на востоке Москвы выставлены на аукционы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе станций метро "Щелковская" и "Первомайская" на торги выставлены семь помещений свободного назначения. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь объектов – от 99,6 до 188 квадратных метров. Там можно открыть, например, магазин повседневных товаров, офис, образовательную студию или центр эстетической медицины.

Пуртов отметил, что расположение помещений в сложившихся жилых кварталах позволит предпринимателям вести бизнес рядом с целевой аудиторией. Участвовать в торгах вправе как физические, так и юридические лица. Сроки подачи заявок по разным лотам истекают в период с 16 сентября по 7 октября.

Помещения находятся по следующим адресам: 5-я Парковая улица, дом 62б; 9-я Парковая улица, дом 27; 11-я Парковая улица, дом 52; 13-я Парковая улица, дом 35. При этом шесть объектов размещены на первых этажах многоквартирных домов, а одно помещение – на третьем этаже нежилого здания.

Продавцами выступают департамент городского имущества Москвы и подведомственное ему "Управление гражданского строительства". Торги пройдут на площадке "Росэлторг" с 25 сентября по 16 октября. Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее открытые торги по аренде двух помещений свободного назначения были организованы в Зеленограде. Площадь объектов составляет 151,9 и 153,1 квадратного метра. Документы для участия можно подать до 8 сентября.

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