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Землетрясение произошло в Тегеране, сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал Press TV.

По информации журналистов, подземные толчки зафиксировали утром 31 августа. Колебания ощущались в восточной части столицы Ирана.

Магнитуда сейсмособытия не уточняется. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали около восточного побережья японского острова Хонсю. Эпицентр подземных толчков находился в 225 километрах к югу от города Исиномаки. Глубина очага составила 10 километров. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами также не объявлялась.