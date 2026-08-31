Число погибших при наводнении в Непале превысило 900 человек

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Жертвами наводнения в северных районах Непала стали 903 человека. Данные следуют из отчета национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

Спасателям удалось найти и вывезти из зоны бедствия 10 461 человека. Еще почти 4,2 тысячи человек числятся пропавшими без вести, среди них 592 иностранца. Кроме того, в тоннелях могли оказаться заблокированными не менее 933 сотрудников объектов гидроэнергетики.

Стихийное бедствие началось 26 августа после землетрясения и вызванного им оползня. Через два дня из берегов вышло подпрудное озеро, в результате чего под ударом стихии оказались территории вдоль рек Расува и Бхоте-Коши. Власти Непала объявили режим повышенной готовности.

При этом популярные у туристов Катманду и Покхара серьезно не пострадали. По последним данным, в числе пропавших остаются 9 россиян. Двух граждан России удалось спасти.

Посольство РФ в Непале открыло горячую линию и призвало родственников пропавших направлять официальные обращения. Непальские власти проводят захоронение обнаруженных останков и берут образцы ДНК, чтобы впоследствии при необходимости установить личности погибших и провести эксгумацию.