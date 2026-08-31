Более 17 миллионов школьников начнут учебный год в 38 тысячах школ России

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17,5 миллиона школьников начнут новый учебный год в более чем 38 тысячах школ по всей России. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, среди образовательных учреждений, которые откроют двери 1 сентября, 17 построены с нуля. В этом году впервые в школу пойдут около 1,5 миллиона детей.

"Нам крайне важно создать условия, чтобы этот шаг был для них уверенным", – отметил министр.

Кравцов добавил, что в новом учебном году школьники будут учиться по обновленным образовательным программам, направленным на укрепление единого образовательного пространства страны.

Ранее глава Минпросвещения сообщил, что система образования готова к новому учебному году. Все необходимые мероприятия были завершены, выстроено единое образовательное пространство.

Кроме того, министр отметил результаты ЕГЭ. Он подчеркнул, что 65% выпускников, набравших максимальное количество баллов, обучались в обычных общеобразовательных школах, в том числе в сельских.

