Мирошник заявил, что Украина отказывается забирать погибших солдат

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Украинские власти не забирают тела погибших военнослужащих. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, российская сторона предлагала Киеву провести гуманитарную паузу, чтобы украинские военные могли вывезти тела своих солдат, которых "было очень много". Однако, как отметил дипломат, такие предложения принимаются только в крайнем случае, поскольку Киев видит в них политическую подоплеку.

Мирошник также заявил, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях и затягивают выплаты компенсаций семьям погибших.

"Это колоссальные деньги, и Киев максимально растягивает эту процедуру, стремясь обложить ее массой деталей, чтобы максимально усложнить процедуру выплаты денег, компенсации семьям украинских военнослужащих", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Украина не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, заявлял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет.

Песков также подчеркивал, что киевский режим получает и будет получать "даже более чем адекватный ответ" на удары по мирным секторам экономики России. По его словам, эффект от системных ударов ВС РФ по военной инфраструктуре Украины заметен невооруженным взглядом.