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28 августа, 19:31

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Ушаков: РФ не располагает данными о возобновлении переговоров с Украиной в сентябре

РФ не располагает данными о возобновлении переговоров с Украиной в сентябре – Ушаков

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Москва не располагает прямой информацией о возможном возобновлении переговоров России, США и Украины в сентябре. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге 28 августа.

Он отметил, что видел соответствующие высказывания в средствах массовой информации, однако ничего конкретного на этот счет сказать не может.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о паузе в мирных переговорах по Украине. По его словам, новых идей по их продолжению пока нет.

Он уточнил, что Киев не хочет обсуждать урегулирование мирным путем. В связи с этим российские войска продолжают спецоперацию.

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