Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 20:11

Происшествия

Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве ребенка в Подмосковье

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Вместе с тем уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выразила соболезнования родным убитого.

"Соболезнования всем родным мальчика. Светлая ему память", – написала она в своем канале в мессенджере МАХ.

Тело мальчика с признаками насильственной смерти ранее обнаружили в подвале заброшенного здания. К преступлению могут быть причастны две несовершеннолетние девочки, их задержали.

Следователи полагают, что убийство было заранее спланировано, а одна из участниц снимала происходящее на камеру. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Читайте также


происшествия

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика