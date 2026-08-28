Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве ребенка в Подмосковье

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Вместе с тем уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выразила соболезнования родным убитого.

"Соболезнования всем родным мальчика. Светлая ему память", – написала она в своем канале в мессенджере МАХ.

Тело мальчика с признаками насильственной смерти ранее обнаружили в подвале заброшенного здания. К преступлению могут быть причастны две несовершеннолетние девочки, их задержали.

Следователи полагают, что убийство было заранее спланировано, а одна из участниц снимала происходящее на камеру. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося.