28 августа, 20:11Происшествия
Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве ребенка в Подмосковье
Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Вместе с тем уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выразила соболезнования родным убитого.
"Соболезнования всем родным мальчика. Светлая ему память", – написала она в своем канале в мессенджере МАХ.
Тело мальчика с признаками насильственной смерти ранее обнаружили в подвале заброшенного здания. К преступлению могут быть причастны две несовершеннолетние девочки, их задержали.
Следователи полагают, что убийство было заранее спланировано, а одна из участниц снимала происходящее на камеру. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося.