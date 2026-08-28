Большой театр объявил набор в детский хор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Государственный академический Большой театр России начал конкурсный набор в детский хор. К участию приглашаются дети от 7 до 12 лет, сообщается в телеграм-канале учреждения.

"Основное требование к конкурсантам – наличие хорошего музыкального слуха и голоса. Артисты детского хора Большого театра участвуют в спектаклях, ведут концертную и гастрольную деятельность", – говорится в публикации.

Прослушивания пройдут 3 и 4 октября во Вспомогательном корпусе театра по адресу Копьевский переулок, дом 3, подъезд № 5. Участникам нужно подготовить 3 песни без сопровождения.

Записаться на прослушивание и получить дополнительную информацию можно с 15 сентября с 11:00 до 18:00 по телефонам 8 (977) 953-67-11 и 8 (915) 013-31-66.

Ранее художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Сергей Безруков сообщил, что Московский губернский театр будет интегрирован в МХАТ, а его здание в Кузьминках получит название Губернская сцена МХАТ Горького.

В этом решении есть исторический контекст, так как Мособлдрамтеатр имени А. Островского, созданный артистом МХАТ Сергеем Сверчковым, в 2013 году объединился с Камерным театром и получил название МГТ. Теперь театр возвращается "в родную гавань".