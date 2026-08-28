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28 августа, 12:36

Культура

Московский губернский театр станет частью МХАТ им Горького

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский губернский театр (МГТ) будет интегрирован в МХАТ им. М. Горького. Об этом в беседе с ТАСС рассказал художественный руководитель МХАТ, народный артист России Сергей Безруков.

Он назвал это историческим событием. При этом здание театра в Кузьминках получит название Губернская сцена МХАТ Горького.

Худрук отметил, что в этом решении есть исторический контекст. Московский областной драматический театр имени А. Н. Островского был создан благодаря артисту МХАТ Сергею Сверчкову, который собрал театральную бригаду любителей во фрунзенском Доме работников просвещения. Позже коллектив стал 4-м колхозно-совхозным Михайловским театром, а затем – Московским областным колхозным драматическим театром имени А. Островского.

В 2013 году Мособлдрамтеатр имени А. Островского объединился с Московским областным государственным Камерным театром, после чего получил название Московский Губернский театр. Теперь, по словам Безрукова, он вернется "в родную гавань".

В июле стартовали продажи билетов на первый премьерный спектакль сезона "Леди Макбет Мценского уезда", который МХАТ впервые покажет 17 и 18 сентября. Режиссером выступил Максим Меламедов. Постановка войдет в репертуар театра.

Театральный сезон стартовал в Москве

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