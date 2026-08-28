Число погибших из-за наводнения в Непале увеличилось до 538 человек

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Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 538 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на последний отчет министерства внутренних дел страны.

Согласно документу, пропавшими без вести числятся 977 человек. Травмы получили 73 человека, спасти удалось 3 742. В поисково-спасательных операциях задействованы почти 15 тысяч человек.

Наводнение, вызванное землетрясением и последовавшим оползнем, произошло в Непале 26 августа. Стихия спровоцировала значительные разрушения в районе Расува.

В этом же округе 28 августа подпрудное озеро вышло из берегов. В связи с этим спасательно-поисковые операции приостановили. Местные жители стали подниматься на возвышенности.

На фоне произошедшего российское посольство в Непале заявило, что наводнение может спровоцировать рост инфекционных заболеваний в пострадавших районах и близлежащих населенных пунктах. Из-за этого рекомендуется кипятить питьевую воду и не употреблять в пищу еду, которая могла контактировать с паводковыми водами.