Туман прогнозируется в столичном регионе в ночь на 29 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туман может накрыть Московский регион в ночь на субботу, 29 августа, из-за понижения температуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что минувшая ночь была ясной, температура на ВДНХ понизилась до 9,8 градуса, а самые низкие показатели зафиксированы в Серпухове – плюс 4,1 градуса. Утром там сформировался туман. Предстоящая ночь в Московской области будет еще более холодной.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, рассказал RT, что большая часть предстоящих выходных, 29–30 августа, пройдет при малооблачной погоде и без осадков. В субботу днем ожидается плюс 20–22 градуса, в воскресенье столбики термометров покажут 21–23 градуса.

Однако, пояснил он, вечером в воскресенье подойдет теплый фронт с небольшой дождевой системой, поэтому возможны осадки. В понедельник, 31 августа, регион окажется в теплом секторе циклона, осадков не будет, а воздух прогреется до 23–24 градусов.

Ранее сообщалось, что высокое атмосферное давление сохранится в столице до первых дней сентября. В пятницу и субботу оно составит 756–757 миллиметров ртутного столба. При этом нормой считается 746–748 миллиметров.