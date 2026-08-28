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28 августа, 11:57

Город

Выбрать место памятнику Пушкину в Москве можно до 14:00 в тестовом голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестовое голосование, в ходе которого москвичи решают, вернуть ли памятник А. С. Пушкину на Тверской бульвар, проходит в штатном режиме. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Голосование началось в 08:00 и продлится до 14:00. Принять участие можно онлайн на портале elec.mos.ru или на одном из 132 избирательных участков города.

Вопрос касается возвращения монумента на историческое место, где он стоял ранее. С инициативой провести такое обсуждение выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Мероприятие также позволяет проверить работу системы электронного голосования в условиях, приближенных к реальным выборам. Специалисты искусственно создают помехи и проверяют устойчивость системы. На данный момент сбоев не зафиксировано, голоса поступают в блокчейн в анонимном и зашифрованном виде.

Проголосовать могут жители Москвы с постоянной регистрацией. Для онлайн-голосования потребуется полная учетная запись на mos.ru, на участке – паспорт.

Памятник Пушкину открыли на Тверском бульваре 6 июня 1880 года. На церемонии присутствовал писатель Федор Достоевский, который произнес знаменитую Пушкинскую речь. В ней он указал на особую роль поэта в единении России.

Изначально монумент стоял лицом к Страстному монастырю примерно в 100 метрах от нынешнего места. В ночь на 14 августа 1950 года его перенесли на другую сторону Тверской улицы, на место снесенной колокольни Сретенского монастыря, развернув на 180 градусов.

В Москве началось голосование, которое определит судьбу памятника А. С. Пушкину

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